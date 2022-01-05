Джордж Сорос наградил 20 казахов медалью “За взятие Алматы”

В штаб-квартире Фонда Джорджа Сороса в Киеве прошло торжественное награждение отличившихся протестующих из Алматы, которые утром взяли под контроль администрацию города. На награждение из Нью-Йорка прилетел сам бизнесмен. Он лично вручил героям медали “За взятие Алматы”.

Медали высшего качества из переработанного серебра получили 20 граждан Казахстана, храбро боровшихся против произвола властей. Вместе с наградами они также получили пособие Фонда Сороса и издание его новой книги о гендерном равенстве в странах третьего мира.

В торжественной церемонии по видеосвязи участвовала и Светлана Тихановская. Она заочно вручила героям ордена “Президента Беларуси” за борьбу с авторитарными режимами.

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