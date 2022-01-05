В следующем фильме Marvel Человек-Паук может встретиться с Веномом

В серии фильмов о Веноме может появиться Человек-паук Эндрю Гарфилда. Как сообщают инсайдеры, герой Тома Харди покинул свою вселенную и переместился в мир паука.

В 2021 вышла экранизация «Человек-паук: Нет пути домой», где зрители увидели Эдди Брока в исполнении Харди. Это была короткая сцена, идущая после титров. Создатели сделали фанатам намек – Веном может появиться во вселенной Marvel.

Фильм заканчивается тем, что персонаж Харди переносится в родной мир и время. Зрители были разочарованы, ведь ожидали увидеть встречу Венома и Человека-паука. Ходят слухи, что в триквеле об Эдди Броке будет задействован Питер Паркер. Роль достанется Эндрю Гарфилду. Инсайдеры сообщают, что он же выступит против Морбиуса.

Поклонники по-разному отреагировали на новость о Веноме, ведь он уже присутствовал в жизни нового паука в виде особого вещества, разработанного в «Оскорп». Sony воздержалась от комментирования слухов. Точно не известно, наденет ли Гарфилд снова костюм Человека-Паука.

Источник: www.ellegirl.ru