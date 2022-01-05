Эмин Агаларов скрывает от почитателей отношения с Аленой Гавриловой

Исходя из быстро распространяющихся слухов, Эмин Агаларов не торопится представить свои отношения с Алёной Гавриловой. Бывшая семейная пара не спешит представить поклонникам формальное заявление, несмотря на то, что они снова вместе.

Перед наступлением новогодних праздников Татьяна Навка заявила, что замечала Агаларова рядом с прежней женой, ставшей матерью его дочери Афины. Супругами был оформлен официальный развод в 2019 году, но в новом клипе на песню “31.12” была продемонстрирована семейная идиллия, которая способна заставить уверовать поклонников в примирение пары.

Эмин Агаларов по окончании праздников с Агаларовой отправился в Дубай. Общие снимки не публикуются в социальных сетях ни одной из сторон. Агаларов ограничился демонстрацией прогулки со своей дочерью. Есть большая вероятность того, что осуществляла съёмку мать Афины, которая вскоре опубликовала кадры прекрасного солнечного заката в Дубае.

Эмин Агаларов сумел помириться с бывшей супругой при помощи психолога, которого он посещал, с целью излечения душевных ран. Артисту при помощи специалиста удалось понять, что ревность является причиной его проблем с женским полом.