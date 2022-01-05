Эксперты нашли пять витаминов, которые нужны человеку зимой

В холодное время года организм ослаблен, он нуждается минимум в пяти витаминах для поддержания здоровья.

Витамин А необходим для поддержания здоровья глаз. Для его восполнения нужно употреблять рыбий жир (в жидком виде или в капсулах), есть икру, сыры, сливочное масло, печень. Этот витамин отвечает за сохранение зрения. Нужно добавить в рацион бобы, морковку и яблоки.

Бледность, сухость кожи говорит о том, что необходимо восполнить витамин Е. Репродуктивные функции также нарушены. Для восполнения дефицита необходимо добавить в пищу салат, растительное масло, орехи, молочные продукты, желтки, злаки и бобы.

Если ухудшилась память, общее состояние (тошнота, усталость, головокружение), то это недостаток витамина В. Необходимо добавить в свой рацион орехи: фисташки, арахис, кедровые, грецкие.

Для поднятия иммунитета необходим витамин С. Недостаток проявляется потерей волос и зубов, кожа становится сухой. Восполнить его можно при помощи употребления цитрусовых, шиповника, облепихи, болгарского перца, смородины, киви, белых сушенных грибов.

Чтобы восполнить витамин Д следует есть морскую капусту, жирную рыбу, лесные грибы.

Источник: rg.ru