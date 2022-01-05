А лед не треснет?

Бизнесмен Роман Ротенберг назначил себя главным тренером питерского СКА. И почему не сразу сборной…



Роман Ротенберг де-факто имеет полномочия главного человека в российском хоккее. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Есть вещи, которые не поддаются анализу, ибо абсурдны сами по себе. Такого нынче все больше в каких угодно сферах деятельности, а хоккей как игра государственного значения и пригляда давно в лидерах. Абсурд начинается незаметно, исподволь, чтобы по прошествии некоторого времени обрести мощь и шествовать торжественным маршем под барабанную дробь и фанфары.

Конечно, Роман Борисович Ротенберг вступает в новую для себя должность не под гром аплодисментов. Это звездная хоккейная челядь, комментируя назначение и объясняя его смысл, с суровой прямотой, по-мужски, глядя в глаза, заявляет: «Давно пора!».

Долгий путь должен был пройти отечественный хоккей, чтобы встретить свое 75-летие дружным хором подпевал, список которых приводить слишком стыдно. Народ попроще эпитетов не жалеет.

40-летний Роман Ротенберг давно хотел совершить что-то эпохальное. У него и без того все было, я даже не про деньги и бизнес-должности, обеспеченные могущественным кланом, я про несчастный хоккей, который Роман Борисович пришел облагодетельствовать десять с лишним лет назад. Карьера началась со СКА, а через пять лет не по годам смышленый и неугомонный функционер де-факто рулил всем российским, и не только российским, хоккеем. Это с его подачи и при его деятельном участии обрел новую жизнь бренд «Красная машина». Это он выходил на лед с игроками сборной РФ в качестве спарринг-партнера. Это он грозил из Питера не только шведу, но и всему хоккейному миру тотальным доминированием. Это он сделал СКА базовым клубом сборной со всеми вытекающими. Это он придумал и воплотил в жизнь идею совмещения постов главного тренера СКА и сборной страны, сменив при этом за последний олимпийский цикл четырех наставников, в том числе свежеиспеченного олимпийского чемпиона-2018 Олега Знарка. Это он придумал себе должность «глава штаба сборных России», дорос до первого вице-президента Федерации хоккея РФ с де-факто полномочиями главного человека в российском хоккее.

Но всего этого было мало. Он хотел признания не только на штабном уровне, а на уровне непосредственного руководства игрой. Тренерские лавры давно не давали Роману Борисовичу покоя, а их-то ему и не хватало. Он окончил в Омске Высшую школу тренеров, а в прошлом сезоне даже подменял на тренерском мостике СКА последнего своего приболевшего протеже, умудренного опытом работы с молодежью Валерия Брагина. Многим это казалось чудачеством, но Ротенберг-младший мыслил стратегически.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С прозорливостью получилось похуже. Когда осенью прошлого года эксперименты неуемного вице-президента окончательно обрели черты реального провала, власть у «питерских» перехватили «московские». Ни одной высокой должности Роман Ротенберг не лишился, но от руля его ненавязчиво подвинули, в том числе и от управления олимпийской сборной. Тут-то и пригодились предыдущие наработки: оставаясь в СКА хозяином, он, очевидно, решил, что напомнить о своей выдающейся роли лучше всего получится с тренерского мостика. Валерий Брагин давно был «хромой уткой», вслед за отстранением от сборной страны неминуемо должна была последовать и отставка с поста главного тренера СКА, и вот, наконец, этот момент настал.

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Наставники СКА в Континентальной хоккейной лиге меняются в среднем через сезон. Роман Ротенберг будет 13-м.

История мирового хоккея еще не знала случая, чтобы топ-клуб возглавил олигарх и функционер в одном лице, чей непосредственный хоккейный опыт ограничивался бы детско-юношескими представлениями.

Это совсем не согласуется с его же тезисами о следовании великим традициям отечественного хоккея, но не боги игрой командуют. Старшим тренером Ротенберг-младший оставил при себе Валерия Брагина, к чему попадающие в систему СКА всегда должны быть готовы. Рассуждения о том, получится или нет у новоявленного наследника Тарасова, Чернышева, Эпштейна, Тихонова, Пучкова и других столпов тренерского цеха справиться с командой, половину которой составляют собранные со всех концов страны молодые талантливые ребята, не имеет смысла. Что-нибудь да получится, а от увольнения Роман Борисович Ротенберг надежно застрахован своим статусом. Тут он точно первопроходец — кто ж его снимет, если он сам себя нанял? Формально, конечно, не совсем сам, но фактически именно он.

Ни за один из своих провалов ответственности Роман Ротенберг, естественно, не нес. Не понесет и на этот раз. СКА достаточно силен, чтобы не упасть в ближайшее время, а возможная пекинская неудача сборной может вознести молодого специалиста к следующей вершине — посту главного тренера сборной страны.

Я ничуть не удивлюсь ни тому, ни другому. Вопрос «куда ты мчишься, российский хоккей?» оставим без ответа. Пусть Роман Борисович отвечает.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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