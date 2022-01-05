 

Компания из окружения Коломойского в 2021 году заработала на “Большом строительстве” Зеленского 7,9 млрд грн – СМИ

05.01.2022, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди всех подрядчиков ПБС заняла четвертое место по итогам года по количеству освоенных денег.

“Только в декабре компания окружения Коломойского получила из бюджета более 2 млрд грн, свидетельствуют данные государственного портала spending.gov.ua. Напомним, в 2020 году компания ПБС увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского “Большое строительство”. По данным СМИ, ООО “ПБС” записано на работницу курорта Буковель Иванну Непик”, – пишет информагентство.

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным “Украинской правды”, крупнейшие подрядчики “Большого строительства” за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Россия потребовала экстренного заседания СБ ООН из-за действий США против Ирана

13.05 / “Невыносимо больно, сложно осознавать”. Киркоров потерял близкого человека

04.01 / Названа дата встречи Козака с коллегами по нормандскому формату

13.08 / МИД заявил об интересе более 20 стран к российской вакцине против COVID-19

01.08 / “Я провел пять лет с главной командой страны”. Шевченко заявил об окончании контракта со сборной Украины

12.09 / Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

20.09 / Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону

06.08 / США выразили соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

14.08 / США начали переброску дополнительных военных в Кабул

18.12 / СТРАНА – языковой омбудсмен рассказал, во сколько украинцам обойдётся разговор на русском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика