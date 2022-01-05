Компания из окружения Коломойского в 2021 году заработала на “Большом строительстве” Зеленского 7,9 млрд грн – СМИ

Среди всех подрядчиков ПБС заняла четвертое место по итогам года по количеству освоенных денег.

“Только в декабре компания окружения Коломойского получила из бюджета более 2 млрд грн, свидетельствуют данные государственного портала spending.gov.ua. Напомним, в 2020 году компания ПБС увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского “Большое строительство”. По данным СМИ, ООО “ПБС” записано на работницу курорта Буковель Иванну Непик”, – пишет информагентство.

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным “Украинской правды”, крупнейшие подрядчики “Большого строительства” за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн.

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