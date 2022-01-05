Украинский Playboy заявил о полном переходе на государственный язык

“Playboy Ukraine заговорил на украинском. И не только в интервью с очаровательной Кристиной Соловой еще в сентябре. Легендарный журнал и онлайн-коммуникация теперь исключительно на украинском”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/Playboy.Ukraine/posts/4585416821574272

Контекст:

Журнал Playboy – развлекательный лайфстайл журнал для мужчин. Его основал в 1953 году в США Хью Хефнер с друзьями. Сейчас у журнала есть 28 национальных версий, еще 11 закрыли ранее.

Украинская версия журнала Playboy с редакцией в Киеве появилась в 2005 году и журнал выходил только на русском языке. С 2010 года главным редактором журнала Playboy в Украине Влад Иваненко. В 2020 году он приобрел права на бренд в Украине после того, как главный офис в США заявил о некоторых сокращениях, в частности, отказе от печатной версии и нескольких национальных версий.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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