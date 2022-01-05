 

Иметь при себе документы и зарегистрироваться в системе “Друг”. МИД дал рекомендации украинцам, находящимся в Казахстане

05.01.2022, 16:00, Новости дня
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Гражданам Украины советуют проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также соблюдать указания представителей местной власти и правоохранительных органов. МИД попросил также не оставлять места проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также зарегистрироваться в электронной системе “Друг”.

В случае экстренных ситуаций следует обращаться в посольство Украины в Казахстане.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Режим ЧП будет действовать как минимум до 19 января.

В стране вводятся усиленные меры охраны общественного порядка, ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, вводится проверка документов, удостоверяющих личность, и досмотр вещей, а также ограничивается въезд в город.

Ранее президент Казахстана подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадало около сотни правоохранителей, 200 человек задержали. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо.

В этот же день в Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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