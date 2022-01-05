Названа дата премьеры нового сезона шоу “Голос країни”
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Первый эфир запланирован на 21.00.
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Контекст:
Съемки нового сезона шоу “Голос країни” стартовали 20 декабря, дата премьеры пока не названа. Тренерами нового сезона стали певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева, а также певцы Святослав Вакарчук и Потап. Евсти шоу будут супруги и коллеги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
Новый сезон пройдет под слоганом “Так звучит твоя страна”.
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