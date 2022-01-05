Названа дата премьеры нового сезона шоу “Голос країни”

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05.01.2022, 15:59, Новости дня
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Первый эфир запланирован на 21.00.

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Публикация от Голос краі * ни (@goloskrainy_official)

Контекст:

Съемки нового сезона шоу “Голос країни” стартовали 20 декабря, дата премьеры пока не названа. Тренерами нового сезона стали певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева, а также певцы Святослав Вакарчук и Потап. Евсти шоу будут супруги и коллеги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Новый сезон пройдет под слоганом “Так звучит твоя страна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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