Названа дата премьеры нового сезона шоу “Голос країни”

Первый эфир запланирован на 21.00.

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Публикация от Голос краі * ни (@goloskrainy_official)

Контекст:

Съемки нового сезона шоу “Голос країни” стартовали 20 декабря, дата премьеры пока не названа. Тренерами нового сезона стали певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева, а также певцы Святослав Вакарчук и Потап. Евсти шоу будут супруги и коллеги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Новый сезон пройдет под слоганом “Так звучит твоя страна”.

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