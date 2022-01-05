 

Протестующие разгромили помещения редакций телеканалов в Алма-Ате

05.01.2022, 15:43, Новости дня
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Помещения редакций телеканалов в Алма-Ате оказались разгромлены толпой митингующих, корреспондента Sputnik Казахстан удерживали час, группа протестующих ворвалась в корпункт канала «Мир24».

Корреспондента Sputnik Казахстан  около часа удерживали митингующие, которые захватили офисы на площади Республики. После этого ему удалось выбраться.

Кроме этого митингующие с дубинками ворвались в корпункт телеканала «Мир24» и требовали выхода в прямой эфир.

«В Алматы разгромлен офис представительства МТРК «Мир». Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании «Мир» своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», – говорится в заявлении в Telegram-канале «МИР 24. Первый Евразийский», передает РИА «Новости».

Ранее в Алма-Ате демонстранты отобрали у сотрудников правоохранительных органов огнестрельное оружие и другое снаряжение.

До этого сообщалось, что по всему Казахстану зафиксировано отключение интернета.

 Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.



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