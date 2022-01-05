 

Раскрыта цена за президентский люкс отеля, где остановились Зеленский и Коломойский

05.01.2022, 15:43, Новости дня
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Стоимость президентского номера в отеле, где остановился украинский лидер Владимир Зеленский вместе с олигархом Игорем Коломойским, составляет около 100 тыс. гривен (больше 3,6 тыс. долларов), сообщают украинские СМИ.

Президентский люкс площадью 299 квадратных метра имеет прихожую, гостиную с каминным залом, три спальни, гардероб, мини-кухни, сауны, гидромассажную ванну, джакузи и просторную видовую террасу с плетеной мебелью, передает «Страна.ua».

Отмечается, что в стоимость номера не включено питание, шведский стол на завтрак будет стоить 400 гривен (14,6 долларов) с персоны.

Накануне сообщалось, что Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где находится украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Коломойский сообщал, что не намерен встречаться с президентом.



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