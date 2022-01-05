Эксперты рекомендуют защищать автомобиль от промерзания с помощью автоодеяла

Для создания минимального вреда от зимних морозов рекомендуется накрывать автомобиль на ночь специальным автоодеялом.

Данное покрытие предназначено для сохранения тепла внутри двигателя машины. Автоодеяла производят из разного материала, каждый из которого владеет неравным уровнем эффективности на морозе.

Автомобиль, двигатель которого был прогрет до 85 градусов, за время пребывания под покрытием из фольгированного изолона остыл до 39 градусов. Под автоодеялом из валяной шерсти (войлок) двигатель остыл до 43 градусов. А покрытие из стекловолокна, в свою очередь, привело к почти полному остыванию двигателя машины.

Накрывание автомобиля данным покрытием в зимнюю погоду на недлительное время обеспечит сохранение тепла, но в случае пребывания машины на улице всю ночь при минусной температуре автоодеяло будет бесполезным.

Источник: ren.tv