Мария Шукшина показала поклонникам 16-летних близнецов от Виктора Вишнякова

Российская актриса выложила фотографию своих сыновей, за которых ведет борьбу с бывшим мужем. Публикация появилась в ее профиле Instagram.

После развода с женой бизнесмен Борис Вишняков желает получить опеку над сыновьями. Близнецы Фома и Фока избегают публичности, поэтому их фото редко появляются в сети.

На фото мальчики стоят рядом с бабушкой – Лидией Федосеевой-Шукшиной. Женщина приехала навестить внуков. Ее физическое и ментальное здоровье в полном порядке.

В описании к фото Мария Шукшина указала, что не любит делиться фотографиями детей, но этот снимок выложила для того, чтобы люди увидели – все нормально, слухи и домыслы беспочвенны. Актриса осознает, что ей и семье покой в ближайшее время не светит.

У Шукшиной имеется старший сын Макар, серьезно увлекающийся боксом. За этот спорт он уже получил золотую медаль. Парень занимается спортом, учиться в университете и одновременно работает. Старший брат – пример для подражания. Фома и Фока стараются быть на него похожими – учиться и достигать своих целей. Если с сыновьями проблем нет, то с дочерью Мария не поддерживает связь. Однако верит, что это временно, и все будет хорошо.