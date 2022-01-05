Юлия Михалкова пришла на программу «Давай поженимся» в мини-платье

Первый канал для программы «Давай поженимся» подготовил специальный выпуск, в котором приняли участие популярные интернет-личности. Выпуск появился на экранах в первые дни 2022 года. Среди участниц выделилась Юлия Михалкова, в необычном платье она вскружила головы женихам.

Не обошлось на шоу без роскошной группы поддержки. О счастье подопечных заботились настоящие звезды – певец Шура, балерина Анастасия Волочкова, артист Тарзан и актриса Юлия Михалкова.

Анастасия Волочкова дерзко проигнорировала правила «Давай поженимся» и покинула шоу вместе с приведенным женихом. Между парой завязался роман, и теперь они хорошо проводят время на Мальдивах.

Михалкова же решила, что обязательно найдет для своего подопечного невесту. Женихи больше смотрели на нее в коротком платье, чем на потенциальных невест. Наряд актрисы произвел фурор. В тот день медийная личность была окружена мужским вниманием.