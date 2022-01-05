 

Сыну Наталии Орейро очень нравятся русские красавицы

05.01.2022, 15:23, Разное
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Наталия Орейро прививает сыну любовь к России. Благодаря указу российского президента Владимира Путина у нее теперь есть гражданство в этой стране.
Актриса прославилась благодаря мелодраматическому сериалу «Дикий ангел». Своей популярности он не утратил по сей день. Чтобы порадовать российских поклонников, сериал запустили на канале «Суббота!». Теперь фанаты снова смогут увидеть по телевизору прекрасную историю любви простой девушки Милагрос к богатому Иво. Актриса, сыгравшая главную роль, Наталия Орейро, часто посещала Россию, проводила концерты и гастроли. Теперь она получила российский паспорт и является полноправной гражданкой этой страны.

Исполнительница тепло относится к России. Привозила она сюда и сына Мерлина. После каждой поездки остаются приятные воспоминания.
Артистка приезжала в Санкт-Петербург в 2012 году, тогда-то и произошел смешной случай. Это была совместная поездка с мужем и двухлетним сыном. План был такой – муж с сыном потом едут домой, а певица продолжает свой тур по России. В аэропорту мальчик заявил, что ему нравятся русские девушки. Как выяснилось, они одарили его мягкими игрушками, обнимали и целовали. Сыну Натальи очень нравится эта страна, он даже знает несколько русских слов: «спасибо», «привет», «до свидания», «пока».

Певица из Аргентины чувствует себя в РФ как дома, ей тут комфортно и спокойно. Орейро не один раз заявляла, что считает себя русской. Артистка часто приезжает в эту страну, хорошо знает язык и писала песни к Дню Победы и чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: www.eg.ru



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