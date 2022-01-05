В 2021 году мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30% – “Оператор ГТС Украины”

Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, из них 40 млрд м³ – согласно условиям действующего транзитного контракта, 4,4 млрд м³ были забронированы на месячных и суточных аукционах.

Но из них было использовано 41,6 млрд м³, отметили в ОГТСУ.

“Несмотря на значительный рост цен на европейских газовых рынках из-за дефицита природного газа и сокращения запасов в европейских ПХГ, возможности украинского транзитного маршрута – более чем достаточные для преодоления газового кризиса в ЕС – не были задействованы, – говорится в сообщении. – Напротив, в период наибольшего роста цен на газ в октябре – декабре на газовых рынках Европы и начале осенне-зимнего периода среднемесячный транзит газа из России в страны ЕС был на 17% ниже, чем в январе – августе”.

Как подчеркнули в ОГТСУ, в западном направлении в 2021 году было протранспортировано 38 млрд м³ газа (на 26% меньше, чем в 2020 году), в частности 27,4 млрд м³ – в Словакию (-29%), 2,8 млрд м³ – в Польшу (-26%), 6,8 млрд м³ – в Венгрию (-29%).

Кроме того, в южном направлении транзит газа составил 3,6 млрд м³ (-8% по сравнению с прошлым годом), в том числе 0,4 млрд м³ (-56%) – в Румынию и около 3,2 млрд м³ (+6%) в Молдову.

В ОГТСУ пояснили значительное сокращение объемов транзита в Венгрию и Румынию переходом этих стран на получение газа обходными трубопроводами российского “Газпрома”.

“В 2021 году мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%. Это в очередной раз доказывает, что уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов. Надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд м³ газа в европейском направлении”, – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В то же время поставки природного газа из ЕС в Украину в 2021 году сократились в шесть раз – импорт составил 2,6 млрд м³.

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии “качай или плати”, то есть если даже “Газпром” транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

“Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией. 4 января 2022 года Макогон сообщил, что “Газпром” сократил транзит газа в ЕС через Украину до минимального за два года уровня.

11 ноября прошлого года Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер отметил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину. 15 декабря “Газпром” проинформировал, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что РФ не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

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