По всему Казахстану на фоне протестов отключили интернет

Основатель сервисов Red Shield VPN и GlobalCheck Владислав Здольников заявил The Insider, что речь идет о “тотальном отключении интернета в стране”.

По его словам, со вчерашнего дня до текущего момента наблюдается полное отключение сотовой связи и частичное отключение проводного интернета в городе Алматы. В некоторых других регионах Казахстана блокировались только определенные ресурсы, мессенджер Telegram, а ночью начали блокировать VPN-сервисы.

Полное отключение интернета по всему Казахстану начали фиксировать сегодня, 5 января, примерно в 13.00.

О полном отключении интернета в стране пишут также журналисты Telegram-канала “Подъем”.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

В этот же день в Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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