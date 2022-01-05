“В надеждах. Не при надії”. Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар

“Охарактеризуй себя тремя словами. Какая ты сейчас?” – спросили они в том числе.

“Сейчас меланхоличная, романтичная. В надеждах. Не при надії”, – рассмеялась она. – В надеждах, в ожидании. Вот такая”.

Вероятно, певица намекнула на заявление украинской балерины Екатерины Кухар, которая 24 октября во время восьмого выпуска “Танцев со звездами”, комментируя выступление на паркете певицы Александры Зарицкой, на украинском языке заявила, что она “при надії”.

Заявление стало неожиданностью для ведущего шоу Юрия Горбунова – он несколько секунд молчал. “Я что-то не то сказала?” – переспросила Кухар. “Нет, мы просто хотели продолжения. Боже, какие прекрасные слова”, – сказал Горбунов.

Спустя неделю Кухар уточнила, что имела в виду не беременность. “Всю неделю меня спрашивают, действительно ли я “при надії”? Да, но при творческой”, – заявила она.

ВИДЕОВидео: Тіна Кароль / YouTube

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

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