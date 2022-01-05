В РФ создали станцию, передающую энергию солнца на Землю

Российские ученые завершили проект солнечной космической электростанции (СКЭС), которая позволит перенаправлять энергию из космоса на Землю, информирует холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос).

Станция предназначена для регулярного снабжения альтернативной электроэнергией труднодоступных районов Земли вне зависимости от погоды и времени суток, сообщается на сайте РКС.

«Комплекс СКЭС состоит из двух сегментов. Передающий модуль – это беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров, накапливающий энергию Солнца и транслирующий ее на Землю, и принимающий модуль – системы наземных мобильных антенн (так называемых ректенн) с аккумуляторами, которые получают солнечную энергию с космического корабля по лазерному каналу, преобразуют в электроэнергию и распространяют наземным потребителям», – говорится в сообщении.

Корабль также сможет передавать электроэнергию сторонним спутникам для оперативной подзарядки и служить таким образом «зарядной станцией».

«В открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю. То есть человечество может черпать энергию в неограниченном количестве в космосе из возобновляемого источника – Солнца. Эта разработка – прекрасная альтернатива термоядерной энергетике», – указала инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.

В декабре РКС представила систему управления беспилотными поездами с использованием спутников ГЛОНАСС.