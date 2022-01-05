В Сухуме ввели ограничения на подачу электроэнергии

В столице Абхазии Сухуме введены часовые ограничения на подачу электроэнергии в связи с высокими нагрузками на подстанции, сообщила энергокомпания «Черноморэнерго».

«Вводятся ограничения на подачу электроэнергии в Сухуме из-за высоких нагрузок на подстанции «Сухум-1». Отключать электричество в столице будут по графику на один час с 17:00», – приводит ТАСС сообщение компании.

В основном ограничения касаются центральной и западной частей Сухума.

Ране почти вся Абхазия с населением 240 тыс. человек оказалась без света из-за аварии на высоковольтной линии (ВЛ) в восточной части республики.

Напомним, переток электричества из РФ позволил Абхазии прекратить веерные отключения электроэнергии.