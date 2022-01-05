 

Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве ребенка в Костроме

05.01.2022, 14:52, Новости дня
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Подозреваемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме также являются уроженцами этого города, об этом о ни сообщили в опубликованном региональным УМВД ролике.

Фигуранты дела имеют судимости, 24-летний подозреваемый ранее был судим за кражу и находится на испытательном сроке, 45-летний мужчина имеет судимость за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и незаконное распространение порнографии, сообщается на сайте ведомства.

Последний освободился из мест лишения свободы в марте 2021 года, он был под административным надзором.

«Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение установленных ограничений, проводили все контрольные мероприятия в полном объеме. В сентябре 2021 года за нарушение запрета на выезд за пределы города мужчина был привлечен к административной ответственности», – указали в УМВД.

Сейчас оба подозреваемых находятся в СИЗО.

Напомним, во вторник девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».

Жители Костромы потребовали выдать им задержанных по делу об убийстве девочки. Также в городе появился стихийный мемориал в память об убитом ребенке.



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