Из кирпичей разобранного казанского планетария построят новую церковь

Мэрия Казани объявила о передаче территории планетария №2 в Ново-Савинском районе вместе с хозяйственными постройками в собственность Казанской епархии РПЦ. Новые собственники уже заявили о намерении возвести вместо храма науки – храм духа.

«История этого места удивительна. Когда-то здесь был воздвигнут один из первых планетариев в нашем городе, для этого большевики разобрали старинную православную церковь 16 века, построенную из материалов ещё более старинной мечети 12 века, – рассказал газете «Казанский богомолец» святослужащий отец Елисей. – Теперь же, в рамках богоугодной политики разумного консерватизма, планетарию отключили финансирование и всё становится на круги своя – мы вновь создадим тут перспективный приход».

Руководители проекта пообещали с уважением отнестись к историческому наследию – как и предшествующее строение, церковь будет построена в конструктивистском архитектурном стиле. Контракты со школами также останутся в силе, дети будут посещать утренние и вечерние молебни, исповедоваться и изучать закон божий.

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