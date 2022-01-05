 

Из кирпичей разобранного казанского планетария построят новую церковь

05.01.2022, 14:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэрия Казани объявила о передаче территории планетария №2 в Ново-Савинском районе вместе с хозяйственными постройками в собственность Казанской епархии РПЦ. Новые собственники уже заявили о намерении возвести вместо храма науки – храм духа.

«История этого места удивительна. Когда-то здесь был воздвигнут один из первых планетариев в нашем городе, для этого большевики разобрали старинную православную церковь 16 века, построенную из материалов ещё более старинной мечети 12 века, – рассказал газете «Казанский богомолец» святослужащий отец Елисей. – Теперь же, в рамках богоугодной политики разумного консерватизма, планетарию отключили финансирование и всё становится на круги своя – мы вновь создадим тут перспективный приход».

Руководители проекта пообещали с уважением отнестись к историческому наследию – как и предшествующее строение, церковь будет построена в конструктивистском архитектурном стиле. Контракты со школами также останутся в силе, дети будут посещать утренние и вечерние молебни, исповедоваться и изучать закон божий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Москвичам пообещали июльскую погоду в начале осени

27.05 / Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

15.09 / Ученые выяснили причину изменения ощущения времени с возрастом

31.05 / Многие варят своим детям, а продуманные огородники – рассаде: какую крупу растения любят больше любых подкормок

11.10 / Алкоголизм, колония, болезни: что стало с актерами из фильма “Все будет хорошо!” после съемок

12.07 / Мнение: Разрушительный национализм малых наций – вспомним в этот день

17.10 / Кормить и поить — обязательно, мучить и бросать — запрещено

14.07 / Скандалы: «Меня раздражает всеобщее одобрение»

23.08 / Не стоит отращивать волосы: какие ошибки чаще всего совершают женщины после 40 лет

26.01 / Развелась. Выросла. Похорошела – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика