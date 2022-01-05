 

Плохой сон способствует риску развития ожирения

05.01.2022, 14:39, Разное
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Учёные доказали, что плохое качество сна представляет угрозу не только в качестве недосыпа и отсутствия тонуса, но и, как следствие, в развитии ожирения.
Учёные утверждают, что отсутствие полноценного сна способствует нарушению баланса гормонов и побуждает непрерывный голод у человека.

Дисбаланс между лептином (гормон, вызывающий чувство сытости) и грелином (гормон, который отвечает за чувство голода) приводит к пагубным последствиям для организма. Речь идёт о том, что во время сна уровень гормона лептин значительно увеличивается, а уровень гормона грелин, в свою очередь, падает. В случае нарушения здорового сна происходит дисбаланс между данными гормонами, посредством этого в мозге возникает чувство постоянного голода.

В результате человек подвержен постоянному перееданию ночью, так как еда, которую он потребляет, в конечном итоге создаёт благоприятные условия для жировых отложений в организме.

Источник: www.mk.ru



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