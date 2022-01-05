Перечислены основные способы кибермошенников для незаконного получения данных и денег

Эксперты составили список ключевых методов, при помощи которых преступники имеют возможность совершать киберпреступления.

В целях завладения реальными данными со счетов физических и юридических лиц, они в первую очередь похищают личные данные абонентов.

Как говорит Сергей Золотухин, специалист Лаборатории Компьютерной криминалистики Group-IB, опасности цифрового мира поджидают человека сразу по завершению включения монитора компьютера или экрана мобильного телефона. По этой причине необходимо понимать основные требования интернет-безопасности.

К одному из главных методов преступников незаконно получать доступ к деньгам принадлежат обновления. Но стоит напомнить о том, что у пользователя есть возможность себя обезопасить при помощи некоторых уловок. Например, можно использовать двухфакторную защиту или резервное копирование.

Причина кроется в том, что основным из распространённых методов незаконного завладения данными считается возможность получения доступа к управлению посторонним устройством, благодаря установке вредного программного обеспечения. Золотухин сконцентрировал внимание на необходимости проверки всех ссылок.

Запрос электронной системы на получение обновлений не нужно игнорировать. Эти обновления убирают разработчиками уязвимости системы.

Источник: www.tut-news.ru