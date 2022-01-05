 

Павел Прилучный рассказал о положительном отношении к мату в кино

05.01.2022, 14:38, Разное
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Российский актёр театра и кино Павел Прилучный заявил о позитивном отношении к использованию нецензурной лексики в кинематографе. Прилучный считает, что бранная лексика лучше передаёт атмосферу ситуации в фильме.
В одном из интервью журнала HELLO! Павел Прилучный отметил, что та свобода речи, которую чаще сегодня можно услышать на разных стриминговых сервисах, способствует большему отклику со стороны граждан, нежели российское телевидение, которое запрещает использование мата.

По мнению актёра, нецензурная лексика способна в полной мере передать жизнь в истинном виде. Жестокие и грубые сцены, с ярым эмоциональным окрасом также являются ключом к успеху в кино.

Павел Прилучный утверждает, что путём внедрения бранной лексики в речь персонажа можно достичь наиболее точной передачи эмоционального состояния актёра, а также глубже раскрыть актёрский талант.

Источник: www.starhit.ru



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