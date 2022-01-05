Протестующие ворвались в городскую администрацию Алматы после штурма

В здании начался пожар, также горит здание прокуратуры.

Протестующие в Казахстане ворвались в городскую администрацию Алматы после штурма. Об этом сообщают РИА Новости и Vласть.

В акимате Алматы начался пожар — горят фасад и центральный вход, по данным «КазТАГ». Издание сообщает, что у мэрии находятся около 20 сильно избитых солдат Нацгвардии, часть из которых не могут передвигаться самостоятельно.

У здания акимата взрываются светошумовые гранаты, слышны звуки стрельбы.

Фото: manshuq.b / Instagram

Также в Алматы загорелось здание прокуратуры, сообщает «КазТАГ».

С утра в центре Алматы слышны разрывы светошумовых гранат. Ранее администрация города была оцеплена силовиками и военной техникой. Протестующие двигались в сторону центра и прорвали кордон Нацгвардии, силовики применяли слезоточивый газ.

По данным orda.kz, в Алматы также зафиксированы случаи мародерства. «От рук неизвестных пострадали два магазина, из помещения вынесли продукты питания», — сообщает издание.

Аэропорт Алматы перестал принимать прилетающие самолеты.

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1 января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались — они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение в двух регионах страны. По данным МВД РК, более 200 человек были задержаны за «нарушения общественного порядка». В стране почти полностью отключен интернет.

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