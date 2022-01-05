 

Поставки газа из ЕС в Украину в 2021 году сократились в шесть раз

05.01.2022, 14:30, Новости дня
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Отмечается, что поставки в Украину производились преимущественно виртуальным реверсом (89%).

Главным экспортером газа стала Венгрия, из которой в Украину поступило более 1,5 млрд. м³ (-64% по сравнению с 2020 годом), поставки из Словакии составили 285,3 млн. м³ (-97%), из Польши – 78,6 млн. м³ (-95%).

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в 2021 году составил 2,6 млрд м³.

В частности, в Венгрию поступило 1,5 млрд. м³, в Словакию – 600 млн м³, в Польшу – 362 млн м³, в Молдову – 67,2 млн м³.

“Оператор ГТС завершил 2021 год приятной новостью для Украины – увеличением на треть гарантированных мощностей для импорта газа. Мы видим серьезные риски от сокращения транзита российского газа через Украину и считаем необходимым усилить надежность и гибкость системы газоснабжения Украины в любых условиях. По этой причине мы сосредоточились на диверсификации источников поставок газа в Украину и модернизации, в разы увеличив инвестиции в украинскую ГТС”, – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Контекст:

1 мая “Нафтогаз” сообщил, что Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища.

В НАК рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.

Премьер-министр Денис Шмыгаля заявил 6 октября, что в газохранилищах Украины накоплено 19 млрд м³ газа, этого достаточно для отопительного сезона.

По данным ОГТСУ на 5 января, общий объем газа в газохранилищах Украины составлял почти 13,48 млрд м³.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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