“Ого! Огонь”. Звезда ситкома “Танька і Володька” Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере

Актриса продемонстрировала грудь в кружевном лифчике, облокотившись на стул.

“Вот и начался 2022 год. Надеюсь, он будет для нас всех удачным. Я пишу этот пост с каким-то большим зарядом энергии. Впереди у нас рождественские праздники. Как вы планируете их провести? Я давно избавилась от этого момента обжираться на праздники”, – написала актриса.

Песик отметила, что за праздничным столом отдает предпочтение ветчине, свекле и салату из руколлы.

“Потом я целый день смотрю, какие-то фильмы и YouTube. А что вас заряжает?” – спросила она.

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Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

“Ого! Огонь”, – прокомментировал подписчик iukishtaras.

“Весь год такие фото ставь, и счастье нам будет”, – отметил doktordobro1980.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН “V.I.P. Тернополь”.

Песик исполнила главную роль в сериале “Танька і Володька”. Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

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