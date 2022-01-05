53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув “третьих лиц”

“У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, из которого мы не смогли выбраться, – заявила она. – Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и самое важное – сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше”.

По словам 53-летней Светланы Бондарчук, развод дался ей сложно.

“В нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли грань, когда можно было сохранить семью. Это сложно”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА / YouTube

Контекст:

Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году. В браке у них родилось двое детей: Сергей (1991) и Варвара (1999). У дочери Бондарчуков вскоре диагностировали ДЦП.

В сентябре 2019 года после четырех лет отношений режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. 2 марта 2021 года у супругов родился сын Иван. Бондарчук старше второй жены на 21 год.

Светлана Бондарчук в августе 2020 года вышла замуж за российского фотографа и дизайнера Сергея Харченко. Супруг моложе Бондарчук на пять лет.

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