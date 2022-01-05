Alfa Romeo представит новый кроссовер Tonale 8 февраля 2022 года

Итальянская марка Alfa Romeo готовится к выходу обновленной модели Alfa Romeo Tonale.

Автомобиль удалось ранее обнаружить на тестовых испытаниях на итальянском треке, который частично пролил свет на обновленный экземпляр. Задние фонари выполнены достаточно ярко и дополнены яркой надписью. Вместе с тем официальная премьера модели Tonale состоится 8 октября, однако сроки могут несколько скорректировать.

Уже в ближайшие время производитель объявит уровень производительности. Вместе с тем эксперты полагают, что новая модель получит восьмиступенчатую механическую трансмиссию и 4-цилиндровые бензиновые моторы с различным уровнем мощности.