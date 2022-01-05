Представлен новый китайский пикап ZX Weishi 1949

Китайский бренд GAC презентовал грузовик под названием ZX Weishi 1949.

Новая модель выполнена в кузове пикапа. Известно, что дизайнеры взяли за основу легендарную модель RAM 1500, у которой переняли некоторые детали экстерьера. Вместе с тем автомобиль несколько отличается габаритами. В частности, пикап получил кузов длиной 5,4 метра. Под капотом в базовой комплектации установили 2,3-литровый мотор на 163 л.с.

Автомобиль имеет шестиступенчатую механическую трансмиссию и систему полного привода. В улучшенном исполнении под капотом используется 2-литровый агрегат с мощностью 197 л.с. с полным приводом и механической коробкой передач. Пока цена пикапа не озвучена разработчиками.