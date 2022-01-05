Фешен-эксперты назвали 6 оттенков, которые должны быть в гардеробе модниц в 2022 году

Зима для экспертов из мира моды является благодатной порой. С наступлением нового календарного года женщины ждут от них прогнозов и советов относительно новых трендов. Чем быстрее мы получим эти знания, тем больше шансов прикупить модных обновок до закрытия праздничных распродаж. В этот раз сотрудники модного портала Who What Wear дают нам подсказки относительно самых модных оттенков 2022 года. Спойлер: у некоторых трендовых цветов модные и необычные названия.

Цвет овсянки

Кажется, все оттенки бежевого цвета уже получили свою порцию славы. Мы составляли комплекты одежды из кремовых, песочных, молочных и верблюжьих элементов. И вот очередь дошла до оттенка под названием “овсянка” – симбиоза серого и бежевого.

Трендовый оттенок легко может проникнуть в ваш базовый гардероб в виде тренча, классического пальто, трикотажного топа или брюк-слоучей. В сочетании с белым элементами овсянковый оттенок потрясающе смотрится в монохромных образах.

Оливковый

Еще прошедшей осенью модницы чаще всего выбирали пуховики и трикотаж оливкового оттенка. С наступлением нового сезона женские милитари-образы лишь упрочат свои позиции. Только теперь оттенок хаки уступит свое место красивому коричнево-зеленому оттенку под названием “оливковая ветвь”.

Этот трендовый цвет получен с добавлением небольшого количества серого, поэтому идеально сочетается с черной обувью. Пополните свой гардероб оливковыми трикотажными костюмами, брюками и макси-юбками.

Мерло

Зимний период лучше всего провожать в одежде винного оттенка мерло, полученного при смешении красного и коричневого. Эксперты рекомендуют модницам носить бархатные жакеты, платья, брючные костюмы, свитера и атласные блузы этого изысканного оттенка.

Мандариновый

Оранжевые оттенки не первый сезон находятся на вершине модного Олимпа. Прошедшей осенью сочные тона цитрусовых плодов вытеснили из трендов тыкву. Больше всего модницам полюбился яркий и праздничный мандарин, который не утратит своей популярности в течение всего 2022 года.

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Поэтому смело выбирайте трикотаж и верхнюю одежду в мандариновых оттенках. Если вы еще не готовы к ярким образам, тогда начните с малого и введите в гардероб оранжевую обувь и аксессуары.

Шоколадный

В последнее время оттенки коричневого пользуются все большей популярностью. Модницы устали носить одну и ту же темно-синюю, черную и серую одежду. Они готовы к новым экспериментам и к новым вызовам.

Шоколадный цвет выглядит более изысканно и благородно в сравнении с чистым коричневым. Поэтому на улицах наших городов мы все чаще будем видеть кожаные костюмы, брюки, юбки и атласные блузы оттенка горячего шоколада.

Барвинковый

Самым трендовым оттенком наступившего года эксперты признали сиренево-лиловый (или барвинковый) Very Peri. Новый тренд очень похож на одноименный цветок. Он такой же простой, ненавязчивый и с легкостью впишется в базовый гардероб. Если вы еще не приобрели одежду в барвинковых тонах, тогда присмотритесь к вязаным шапкам, шарфам и сумкам трендовой расцветки.