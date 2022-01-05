 

Энергичные праздники по-королевски: Уильям и Кейт отмечают новогодние каникулы с семьей Миддлтон, а не с королевой Елизаветой

05.01.2022, 14:18, Разное
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Рождество Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали скромно и по-семейному в своем поместье. Королева Елизавета II отменила традиционный рождественский ужин из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. Она отметила Рождество в очень узком семейном кругу. Компанию ей составили принц Чарльз с женой Камиллой. На Новый год принц Уильям и Кейт тоже не присоединились к Елизавете II. Они решили провести праздник с семьей Кейт Миддлтон.

Празднование Нового года

В канун Нового года Уильям, Кэтрин и их трое детей отправились в Западный Беркшир, чтобы провести остаток новогодних каникул у Миддлтонов. Праздник, устроенный Майклом и Кэрол Миддлтон, был очень оживленным, он проходил в духе настоящей вечеринки.

Друзья принца говорят о том, что герцоги Кембриджские, как и любая другая пара, желают проводить праздники с родственниками обоих супругов. За время своего брака Уильям и Кэтрин несколько раз присоединялись к Миддлтонам на Новый год.

Родители Кейт обожают принца Уильяма и своих внуков. Принцу нравится неформальная обстановка, которая присутствует в доме Майкла и Кэрол. Оказываясь у них, он наслаждается простой семейной атмосферой.

На празднике у Миддлтонов также были брат Кейт Джеймс и ее сестра Пиппа, которые приехали со своими семьями. Уильям отметил, что праздники в семье Кейт всегда проходят очень энергично и весело.



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