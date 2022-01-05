 

Мнение: Что ждет Назарбаева?

05.01.2022, 14:12, Разное
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Народ Казахстана никак не угомонится. Первоначальные требования протестующих о снижении цены на газ уже удовлетворены. Но поздно. Уже появились политические  требования. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже отправил в отставку правительство Аскара Мамина, назначенного при Нурсултане Назарбаеве.

Но протестующим и этого мало. Все громче звучит требование «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). Речь про 81-летнего Нурсултана Назарбаева. Который еще 20 марта 2019 года, вроде бы «по собственному желанию» освободил должность президента Казахстана, но де-факто до сих пор продолжал контролировать страну.

У действующего президента Казахстана не так уж и много вариантов, как успокоить страну. Можно, конечно, отдать приказ утопить Казахстан в крови протестующих. Но не факт, что приказ будет выполнен. Во всяком случае, уже сегодня все больше силовиков переходит на строну протестующих.

Но есть вариант отдать приказ на арест Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения. Этот приказ, конечно, тоже вряд ли будет выполнен, если такой приказ отдавать силовикам. Но если Касым-Жомарт Токаев сам возглавит протест и выступит с обращением к нации, что принял решение о создании государственной комиссии по расследованию деятельности Назарбаева, и что потребовал от верных присяге силовиков немедленно задержать Назарбаева, его дочерей и зятьев…., это вполне может успокоить протестующих.

Вот мне и интересно, какая судьба ждет Назарбаева? Нет, не Нурсултана Назарбаева, с ним пусть разбирается народ Казахстана. Мне интересна судьба улицы Назарбаева в моей родной Казани.

Еще в 2015 году несмотря на протесты жителей Казани, казанская улица Эсперанто была переименована в улицу Назарбаева.  Не пора ли вернуть улице прежнее название? Или как?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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