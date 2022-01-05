Диетологи назвали 3 самых вредных блюда для завтрака

Из этих продуктов некоторые продвигаются как полезные для поддержания в хорошей форме фигуры и диетические. Российские диетологи называют сладкие хлопья, которые стремительно продвигаются как продукт, который используется для завтрака, худшим блюдом для этого.

В хлопьях содержится рафинированная мука и сахар, которые, как считают медики, способны ускорять процесс старения клеток организма, и которые не являются полезными для завтрака.

Есть высокая вероятность того, что найдутся эксперты, которые с этой теорией захотят поспорить. Но всегда стоит проконсультироваться со специалистом. Блинчики, пончики, кексы и другие продукты, которые имеют высокое содержание сахара, многие люди любят, они способны насытить за короткий промежуток времени, и они стремительно активизируют ощущение голода.

С таким завтраком о том, чтобы сбросить лишние килограммы, можно даже не мечтать. А уровень холестерина может повыситься.

И напоследок стоит упомянуть о жареной пище в качестве первого приёма пищи – главном враге человеческого организма. Еда с повышенной жирностью утром способна приводить к усугублению “дремлющих” болезней и может в последующем стать причиной диабета и ожирения.

Необходимо завтракать полезно и легко. Яйца в небольшом количестве, определённые каши, свежие фрукты с овощами являются самыми лёгкими и полезными продуктами.

Источник: inc-news.ru