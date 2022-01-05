 

Несколько десятков новых моделей автомобилей будут представлены на рынке РФ в 2022 году

05.01.2022, 13:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На этот год автопроизводители подготавливают множество новых моделей, не обращая внимание на сильные негативные результаты связанные с “коронакризисом”, многие из них возникнут на российском рынке.
В этом году мир увидит обновленную LADA Vesta, в которой появятся точечные перемены во внешнем виде (бамперы другого вида, светодиодная оптика) и салон, который станет выглядеть наиболее современно. В январе ожидается начало производства обновленного семейства автомобилей, которые начнут поступать в реализацию приблизительно в течении трёх – четырёх месяцев.

Audi скорее всего станет лидером и сумеет обогнать всех производителей по числу новых моделей. Уже в первые месяцы 2022 года должен предстать перед покупателями хэтчбек RS3, который будет относиться к новому поколению. Немного позднее ожидаются кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback и рестайлинговый седан представительского класса A8.

Соперник Audi, расположенная в Баварии BMW, занимается подготовкой двух премьер. Основным «ньюсмейкером» с большой долей вероятности может стать ранее получивший доступность для возможности осуществления покупки электрический кроссовер iX, а следующим по значению обязан быть электрический седан i4, который является «зеленым» вариантом BMW 4-й серии.

Не смогут остаться в сторонке и некоторые иные компании, которые относятся к премиум классу: занимаются подготовкой новинок Infiniti, Jeep, Land Rover, Lexus и Mercedes-Benz. Помимо этого, предполагается поступление новых и обновлённых моделей от Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Skoda и Subaru.

На протяжении года не забудут напомнить о своём присутствии на рынке и производители из Китая. Китайские концерны Changan, Chery и Geely занимаются приготовлением новинок – ожидать от них следует больше десятка оглушительных показов.

Источник: avtonovostidnya.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных

08.07 / Победитель “Маски” Анатолий Цой 10 лет скрывает жену и детей

18.08 / Любимый сценарий: Мелания снова отказалась подавать руку Дональду Трампу

08.06 / Скандалы: Пиар от Вагита Алекперова

13.12 / Мнение: Нобелевская фотовыставка

23.06 / Мнение: О неминуемой дискриминации не привитых от ковида

24.05 / Продуктовый патриотизм: Коктебель вместо Франции

15.05 / В Казахстане открылся первый концентрационный лагерь перевоспитания «Насвау»

11.09 / Афрокудри – хит осени 2021: способы, которые помогут повторить горячий тренд сезона

08.01 / Ученый назвал место пребывания души человека после его смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика