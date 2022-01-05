Несколько десятков новых моделей автомобилей будут представлены на рынке РФ в 2022 году

На этот год автопроизводители подготавливают множество новых моделей, не обращая внимание на сильные негативные результаты связанные с “коронакризисом”, многие из них возникнут на российском рынке.

В этом году мир увидит обновленную LADA Vesta, в которой появятся точечные перемены во внешнем виде (бамперы другого вида, светодиодная оптика) и салон, который станет выглядеть наиболее современно. В январе ожидается начало производства обновленного семейства автомобилей, которые начнут поступать в реализацию приблизительно в течении трёх – четырёх месяцев.

Audi скорее всего станет лидером и сумеет обогнать всех производителей по числу новых моделей. Уже в первые месяцы 2022 года должен предстать перед покупателями хэтчбек RS3, который будет относиться к новому поколению. Немного позднее ожидаются кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback и рестайлинговый седан представительского класса A8.

Соперник Audi, расположенная в Баварии BMW, занимается подготовкой двух премьер. Основным «ньюсмейкером» с большой долей вероятности может стать ранее получивший доступность для возможности осуществления покупки электрический кроссовер iX, а следующим по значению обязан быть электрический седан i4, который является «зеленым» вариантом BMW 4-й серии.

Не смогут остаться в сторонке и некоторые иные компании, которые относятся к премиум классу: занимаются подготовкой новинок Infiniti, Jeep, Land Rover, Lexus и Mercedes-Benz. Помимо этого, предполагается поступление новых и обновлённых моделей от Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Skoda и Subaru.

На протяжении года не забудут напомнить о своём присутствии на рынке и производители из Китая. Китайские концерны Changan, Chery и Geely занимаются приготовлением новинок – ожидать от них следует больше десятка оглушительных показов.

Источник: avtonovostidnya.ru