Принц Чарльз публично помирился с сыном Гарри

Принц Чарльз написал новое эссе, посвященное проблемам с изменениями климата и окружающей среде. При этом, он отклонился от темы, упомянув о своих отношениях с сыновьями Уильямом и Гарри.

Данное эссе принца Чарльза, написанное для американского издания, стало первым более чем за десять лет. Оно послужило бурной темой для обсуждения, многие считают, что опубликовано оно совсем не случайно.

В своем материале член королевской семьи ярко описал воздействие перемен климата на весь мир. Он отметил, что состояние окружающей среды становится хуже, что он смог увидеть лично, во время поездок в Барбадос, Египет и Иорданию. Он детально описал, как уменьшается уровень воды в Иордании, что плохо сказывается на сельском хозяйстве. В Барбадосе, океан, наоборот, возвысился, из-за чего несет угрозу для всей страны. Принц Чарльз заключил, что мир пребывает на грани, поэтому необходимо срочно принимать меры.

Самым сентиментальным моментом эссе стал рассказ об усилиях по устранению ущерба, приложенных его покойным отцом. Именно с его помощью был основан фонд дикой природы. Принц Чарльз также решил высказать похвалу свои сыновьям, потому что они тоже активно участвуют в борьбе с климатическими изменениями. Он напомнил о специальной премии принца Уильяма, а также о работе принца Гарри, проделанной в Африке для того, чтобы избавиться от пагубных последствий перемен погодных условий.

Принц Чарльз заявил, что как отец гордится тем, какие условия прикладывают его наследники. Никто не ожидал от него добрых слов в адрес сыновей, потому что всего несколько месяцев назад принц Чарльз был обвинен в том, что именно он сомневался в цвете кожи будущих детей Меган Маркл и принца Гарри. Дворец отрицал правдивость данных обвинений. При этом соавтор Королевской биографии Омид Скоби еще в начале осени рассказал, что принц Гарри значительно отдалился от отца и брата с момента ухода и интервью с Опрой Уинфри.

Источник: www.elle.ru