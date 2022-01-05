Ведущая канала “Украина” не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали “скорую”

По словам ее соведущего Анатолия Анатолича, коллега “была белой, как мел” и ей пришлось вызывать “скорую. Медики поставили ведущей капельницу, а Анатолий Анатолич сделал массаж ног.

Из-за недомогания коллеги он провел утренний эфир сам. Мельник предполагает, что причиной недомогания стал несвежий салат из морепродуктов.

https://www.facebook.com/Ranok.Ukraina/posts/4789846631078809

Контекст:

Ведущими шоу “Ранок з Україною” кроме Мельник и Анатолия Анатолича также являются Лилия Ребрик и Григорий Герман. Передача выходит в будние дни в 06.30.

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