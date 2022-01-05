“Талибан” приказал афганским торговцам одеждой обезглавить манекены

Соответствующее решение издало министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. По мнению талибов, люди поклоняются манекенам как идолам, а Коран считает идолопоклонство непростительным грехом.

Несмотря на возмущения владельцев магазинов, что им нужны манекены, глава местного отделения министерства пропаганды Азиз Рахман сказал, что в случае нарушения постановления они будут сурово наказаны.

Как отмечает New York Post, первоначально министерство приказало полностью убрать манекены, но владельцы магазинов взбунтовались и заявили, что это приведет к значительным финансовым потерям. Тогда ограничение решили смягчить.

Контекст:

В 2021 году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки.

Однако 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Особо жесткие ограничения коснулись прав женщин. Им запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской “полиции нравов”.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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