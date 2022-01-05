“Огонь! Красавица”, “Желанная”. Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой

На первом фото певица и актриса запечатлена в анфас. Для второго снимка она позировала спиной к объективу, гладя руками ягодицы.

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Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

“Огонь! Красавица”, – отметил подписчик kemalchomaev946.

“Желанная моя”, – прокомментировал hong__kong_____

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

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