 

“Огонь! Красавица”, “Желанная”. Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой

05.01.2022, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На первом фото певица и актриса запечатлена в анфас. Для второго снимка она позировала спиной к объективу, гладя руками ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

“Огонь! Красавица”, – отметил подписчик kemalchomaev946.

“Желанная моя”, – прокомментировал hong__kong_____

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Задолжавшего 1,5 млн рублей мужчину до смерти избили в Санкт-Петербурге

06.12 / ГА ООН приняла резолюцию РФ и США против преступного применения IT

24.12 / Компаниям Google и Facebook пригрозили новыми оборотными штрафами

15.05 / Умер заслуженный артист РФ Марк Бек

30.03 / Московские водители стали в два раза чаще уступать пешеходам

11.08 / В Беларуси нашлась пропавшая накануне Тихановская

09.03 / КИУ призвал Верховную Раду разблокировать выборы в округе Скичко

20.08 / Следствие по делу Медведчука и Козака завершено – Венедиктова

13.11 / Guardian – учёные выяснили, что жертвами COVID-19 чаще становятся азиаты и чернокожие

15.02 / Мужчина с дочерью выпали из окна дома в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика