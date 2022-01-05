 

Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с дальностью хода 1000 км

05.01.2022, 13:44, Новости дня
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Компания Mercedes-Benz официально презентовала концепт электрокара под названием EQXX.

Данный автомобиль получил достаточно яркую внешность. Вместе с тем разработчики построили указанную модель на платформе Mercedes-Benz Modular Architecture. Концепт обладает электрическим агрегатом с отдачей 204 л.с. Кроме того, новинка получила увеличенный запас хода, который и станет приоритетным преимуществом на фоне конкурентов. На полном заряде электрокар сможет преодолеть около 1000 километров.

Напомним, американский аналог Tesla Model S Long Range Plus ограничен на показателе 650 километров. Футуристический вид может найти свое отражение и в последующем серийном экземпляре электрокара от немецкой компании.



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