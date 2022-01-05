МИД России объявил конкурс на лучшее фотосвидетельство упадка Европы

Министерство иностранных дел России сообщило о старте конкурса на лучшую фотографию, отражающую упадок Европы.

По правилам в мероприятии могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители. Снимки можно делать, используя любое техническое устройство. Главное условие – кадры должны быть оригинальными, а не заимствованными.

– Не секрет, что миллионы наших соотечественников посещают Европу по несколько раз в год с разными целями. Кто-то там работает, кто-то отдыхает, но наверняка каждый видит спящих мигрантов в парижском метро, мусор на берлинских улицах, отвратительные дороги, неубранный снег на улицах Праги и множество аварийных зданий и заброшенных деревень, – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. – Если каждый сделает хотя бы один такой кадр, он внесёт свой весомый вклад в общее дело. Наши люди заслужили знать правду о Европе, а для мотивации участников мы добавим денежные призы.

10 победителям конкурса вручат Пушкинские карты с балансом 1 млн рублей. Ещё 20 лучших работ будут экспонироваться на фотовыставке в МИД, их авторы получат сертификаты призёров и символические подарки. В жюри войдут профессиональные фотографы, журналисты, дипломаты и представители общественности.

Работы необходимо высылать до 1 февраля на почтовый адрес МИД. Для тех, кто находится «на короткой ноге» с новыми технологиями, тоже предусмотрели вариант: они могут отправить снимки в цифровом виде в соцсети министерства с хэштегом #CollapseOfEurope. Результаты огласят ко Дню защитника Отечества, тогда же в здании на Смоленской площади пройдёт выставка с лучшими работами.

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