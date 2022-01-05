Прохор Шаляпин рассказал, почему его тянет на пожилых женщин

Певец Прохор Шаляпин, который проживает в городе Волгоград, в беседе корреспонденту НТВ рассказал, в чём заключается причина его выбора женщин зрелого возраста для дружбы и любви.

На самом деле, как стало известно, никакого секрета в этом нет. Как сказал Шаляпин, с женщинами зрелого возраста ему гораздо проще создавать и поддерживать отношения, взаимодействовать. По причине своего возраста они являются мудрыми и понимающими.

Он заявил, что не имеет представления о причинах возникновения своей страсти к зрелым женщинам. Но ему просто гораздо комфортнее с женщинами, которые старше его. Всевозможные шутки про это артиста совершенно не беспокоят. Шаляпин вспомнил, что его первой подруге, наставнице Алле сегодня 75 лет. В своё время она оказала помощь и содействие певцу, который только начинал свою карьеру.

В личной жизни артиста было много громких романов. В своё время он находился в отношениях с моделью Аделиной Шариповой, бизнес-леди Ларисой Копёнкиной, моделью Анной Калашниковой и Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая обладает скандальной известностью, как бывшая супруга актёра Армена Джигарханяна.

Источник: bloknot-volgograd.ru