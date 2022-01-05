Каграманов: «Из шоу-бизнеса Даву любит только Киркоров»

Роман Каграманов стал гостем нового эпизода шоу «ДаДа НетНет». В рамках передачи он впервые высказал свое отношение к Давиду Манукяну. Он заявил, что из шоу-бизнеса к Даве хорошо относится только Филипп Киркоров.

Каграманов пришел к мнению, что отношения, завязавшиеся между Манукяном и Ольгой Бузовой, существовали исключительно ради личной выгоды, а не из-за глубоких чувств. Кроме того, несколько людей из близкого окружения артистов с самого начала знали о том, чем между ними все закончится.

По словам блогера, он относится к Даве абсолютно нейтрально, но отлично знает, что остальные коллеги недолюбливают рэпера за отсутствие у него моральных принципов, когда дело касается денег. Каграманов считает, что для исполнителя не имеет значения, каким путем зарабатывать.

Кроме того, вызывают сомнения видеоролики Давы, в которых он показывает, как занимается благотворительностью. Именно к этим видео в его социальных сетях подключена таргетированная реклама. Каграманов заявил, что неприемлемо пиарить себя на людях, пребывающих в тяжелой жизненной ситуации. Он заключил, что и сам оказывает поддержку нуждающимся, но делает это только анонимно.

Источник: www.starhit.ru