Итоги шоу «Голос» вызвали бурную критику среди фанатов

Большинство откликов на победу Александра Волкодава в финальном выпуске шоу «Голос» носят осуждающий характер зрителей.

По данным источников, окончательные результаты голосования десятого сезона вокального шоу вызвали бурю негодования в комментариях на YouTube.

В последнем выпуске каждый из финалистов выступил с двумя сольными песнями и спел в паре с наставником. Фанаты проекта посредством голосов выбрали кандидатуру Александра Волкодава (команда Пелагеи), артист получил 53,3% со стороны голосующих.

Однако под трансляцией итогов финала огромное количество отзывов несли негативный характер, ставя под сомнение неподкупность данного голосования. Более того, зрителей возмутил факт возможности голосовать только гражданам России, что в большей степени негативно повлияло на преимущество артистов Казахстана.

Источник: www.kinoafisha.info