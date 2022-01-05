 

Итоги шоу «Голос» вызвали бурную критику среди фанатов

05.01.2022, 13:10, Разное
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Большинство откликов на победу Александра Волкодава в финальном выпуске шоу «Голос» носят осуждающий характер зрителей.
По данным источников, окончательные результаты голосования десятого сезона вокального шоу вызвали бурю негодования в комментариях на YouTube.

В последнем выпуске каждый из финалистов выступил с двумя сольными песнями и спел в паре с наставником. Фанаты проекта посредством голосов выбрали кандидатуру Александра Волкодава (команда Пелагеи), артист получил 53,3% со стороны голосующих.

Однако под трансляцией итогов финала огромное количество отзывов несли негативный характер, ставя под сомнение неподкупность данного голосования. Более того, зрителей возмутил факт возможности голосовать только гражданам России, что в большей степени негативно повлияло на преимущество артистов Казахстана.

Источник: www.kinoafisha.info



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