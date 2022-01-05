 

В Алматы протестующие пытаются прорваться в резиденцию президента

05.01.2022, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Часть митингующих, которые находились возле захваченного здания местного акимата (мэрии), направились по проспекту Назарбаева к резиденции президента.

Вокруг слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

По имеющейся информации, на территорию алматинской резиденции президента пытаются попасть несколько тысяч участников акции протеста.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 4 января подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

В этот же день в Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Турция сократила ассортимент товаров в магазинах в рамках локдауна

09.12 / Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

24.09 / «Арктика наша» — CBS News рассказал, как РФ позиционирует свой новый ледокол

20.04 / Тищенко извинился за вечеринку: Возможно, я позволил себе несколько вызывающий поступок

28.07 / Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию в Украине до начала осени

19.09 / Россиян предупредили об опасности скачивания через торрент

31.12 / “Я называю свое платье протестом”. Кристина Тишкун впервые прокомментировала скандал с откровенным декольте и рассказала, кем является для Гарбарука. Видео

27.02 / Горбачев считает, что США и России следует “не бычиться”, а встречаться и обсуждать ядерную безопасность

02.01 / Российский телеканал показал новогоднее обращение с обрезанным Путиным. Главный редактор заявила, что всех виновных накажут

28.07 / Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика