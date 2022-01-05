“Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга”. Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом

“Все дело в шляпе. Скажите, в какой и на каком фото в карусели? Мне кажется, что мы с Сережей в карусели такой радости! С “Давай поженимся” – на Мальдивы! Спасибо всем, кто радуется за нас, не завидуя. Я и вам желаю радости и любви. Это такая награда Бога! Я счастлива, что вы у меня есть!” – написала она.

На фото Волочкова и ее новый бойфренд Сергей запечатлены на пляже, а также в постели. На одном из снимков балерина запечатлена топлес, на остальных – в откровенном бикини, Сергей – в плавках.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга, однако…” – заявила подписчица elenachernethsova.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе “Давай поженимся” (“Первый канал”), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

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