 

“Свадьба была веселой”. Американка вышла замуж за свой любимый розовый цвет. Фото

05.01.2022, 13:02, Новости дня
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Церемония бракосочетания состоялась 1 января в Лос-Анджелесе. 

“Это лучший день. Я вышла замуж за свою настоящую любовь”, – написала невеста.

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Публикация от Kitten Kay Sera (@kittenkaysera)

“Моя свадьба была такой веселой”, – заявила она, публикуя новые фото, на которых запечатлена в окружении гостей.

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Публикация от Kitten Kay Sera (@kittenkaysera)

Телеканал WCAX сообщает, что идея связать себя узами брака с розовым цветом возникла у блогера два года назад, когда какой-то ребенок, высмеивая ее за выбор всего розового в одежде, в шутку предложил “выйти замуж” за этот цвет. 

Блогер призналась, что страсть к розовому появилась у нее 40 лет назад. О своем возрасте невеста умалчивает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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