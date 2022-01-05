Задержанный в Италии режиссер Лавренчук летел во Львов, чтобы провести вечер памяти Виктюка

“17 декабря Женя должен был быть во Львове ведущим вечера памяти Романа Виктюка, который мы организовывали в Первом театре. Тем не менее в этот день с самого утра он мне написал о том, что его задержали в аэропорту в Неаполе и он не сможет прилететь. Это было единственное сообщение, без каких-либо объяснений, и я не расспрашивала”, – рассказала Виктюк.

По ее словам, она давно знакома с Лавренчуком и инициировала, чтобы он стал ведущим вечера воспоминаний о Виктюке.

“Он был учеником Романа Григорьевича и смог дополнить наш вечер своими уникальными знаниями и воспоминаниями и, конечно, своей компетентностью. Он постоянно был на связи, мы в месседжере согласовывали все рабочие моменты, концепцию вечера. Все были уверены, что он будет. Я сама узнала эту ужасную новость только вчера. Это просто шок. Первый театр направил официальное письмо в поддержку, потому что мы понимаем, что Женя – не обычное лицо, это человек театра, художественной жизни Украины со своей четкой проукраинской позицией”, – добавила Виктюк.

Контекст:

Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться “в логове врага”. В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать.

Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.

Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции еще 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему. В РФ его обвиняют в “мошенничестве в крупном размере”.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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