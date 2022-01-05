 

Эксперт назвал главные причины массовых беспорядков в Казахстане

05.01.2022, 11:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Происходящее в Казахстане – это массовые беспорядки, у митингующих нет протестного ядра и четких политических требований к власти, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих с сотрудниками полиции.

«Рейтинг правительства Казахстана 23%, а в 2017 году был 63%. Это показатель неумения работать. Такой рейтинг неодобрения рано или поздно приводит к чему-то», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.

Вспыхнувшие на этой неделе протесты в Мангистауской области, Алма-Ате и ряде других регионов не выглядят «достаточно спонтанными» и могли быть кем-то организованы, предположил эксперт. Однако кто именно мог стоять за ними, «покажет следствие». «С другой стороны, мы не видим ядра протеста и оформленных требований. То есть диалог вести фактически не с кем. Пока идут исключительно массовые беспорядки, а не митинги. Поэтому остаются только силовые меры, которые сейчас осуществляются», – отметил Шибутов. 

Собеседник подчеркнул, что столкновения происходят в основном в Алма-Ате и Актау, поэтому говорить об угрозе «цветной революции» не приходится. «Угрозы свержения власти нет, есть угроза давления через беспорядки. Тут нет внешних заинтересованных сторон. Наоборот, страны, которые вкладывались в Казахстан, могут потребовать стабилизации ситуации и своего участия в этом», – предположил эксперт.

В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих и сотрудников полиции. Несколько стражей порядка были захвачены и избиты в центре города. Несколько сотен митингующих удалось заблокировать на подступах к центру Алма-Аты.

Массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули из-за резкого роста цен на газ. В нескольких регионах введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду отправил правительство в отставку, которое обвинил в повышении цен на энергоносители. Он также ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Российские ученые создали новый материал для машиностроения

04.11 / ОБСЕ зафиксировала на Донбассе бронированную военную технику боевиков

19.09 / Экспертиза установила подделку подписи жены Баталова на документах о создании фонда

29.10 / В Казани и Перми возобновилась акция «Мы вместе»

08.12 / Зеленский уменьшает влияние России с помощью борьбы против олигархов – The European Post

01.07 / Умер заслуженный артист РФ Виктор Проскурин

05.12 / Генерал ФСБ оценил действия российских пограничников при прорыве вооруженных людей с Украины

07.02 / Российские теннисисты завоевали кубок ATP

14.07 / Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

14.10 / Абсолютный рекорд по количеству новых случаев COVID-19 установлен в Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика